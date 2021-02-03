شرطة البصرة: النزاعات العشائرية تلفظ انفاسها الاخيرة في المحافظة

قامت قوات من شرطة البصرة ، اليوم الاربعاء، بتطويق منطقة نهر العز شمالي محافظة البصرة والسيطرة على نزاع عشائري فيها وإلقاء القبض على ٤٥ متهم وتم إحالتهم الى القضاء.



وقالت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة في بيان لها حصلت السومرية نيوز على نسخة عنه "بعد ورود إخبار بحصول نزاع عشائري مسلح في منطقة نهر العز شمالي المحافظة".

واضافت "على الفور تم تشكيل قوة مشتركة من قسم شرطه القرنة ومركز شرطة الثغر وفوج طوارئ الشرطة الخامس وقوة من اللواء الاول الرد السريع وتم تطويق المنطقة والسيطرة على النزاع وإلقاء القبض على ٤٥ متهم وتم إحالتهم الى القضاء وتوقيفهم وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب ليكونو عبرة لكل من تسول له نفسه اثارة الفتن والنزاعات في المحافظة" .