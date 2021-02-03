الحشد الشعبي يعلن تفكيك عبوات وتدمير مضافات وانفاق في ديالى

وقال الحشد في بيان، إن "قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي انهت، الأربعاء، العملية الأمنية الواسعة التي نفذتها واسعة في مناطق نفط خانة التابعة لقضاء خانقين شرق ديالى بتحقيق نتائج كبيرة".واسفرت العملية وفقاً للبيان عن "تمشيط وتفتيش أجزاء سلسة جبال نفط خانة وعدد من القرى ووادي ثلاب شمال شرق ديالى، وتفكيك عبوات ناسفة وتدمير وتجريف مضافات وانفاق، فضلا عن العثور على دراجات نارية تابعة لفلول داعش الإرهابي".وأضاف البيان أن "عجلة إسعاف لطبابة الحشد الشعبي تضررت نتيجة تعرضها لتفجير عبوة ناسفة دون أي خسائر بشرية".