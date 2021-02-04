الاستخبارات تضبط وكرين احدهما عبارة عن مخبأ للأسلحة في الانبار

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الحدود في وزارة الداخلية بالتعاون مع قيادة قوات الحدود من ضبط وكرين لعصابات داعش الارهابي في منطقة النهدتين ضمن عمق الصحراء لمحافظة الانبار والتي سبق وان تم توجيه ضربة جوية من قبل قوات التحالف استناداً لمعلومات وكالتنا لاحدى تلك الاوكار، فيما احتوى الوكر الاخر وهو عبارة عن مخبأ للاسلحة والذي يتم من خلاله تجهيز ما يسمى قاطع الانبار وولاية الجنوب لعصابات داعش".

اضاف انه "تم ضبط ايضا احزمة ناسفة عدد ١١و سبطانة مدفع ٢٣ ملم وسبطانة مدفع ١٤،٥ ملم و مجموعة كبيرة من التوصيلات الكهربائية و مساطر تفجير عدد ١٥ وقنابر هاون عدد ١٥وصاروخ اس بجي ناين و قاعدة بي كي سي ومجموعة كبيرة من الاعتدة مختلفة الانواع ٢٣ ملم و١٤،٥ ملم وبي كي سي ومجموعة من صواقع لتفجير العبوات و مجموعة من العبوات نوع بلازمة لاستهداف الاشخاص ومجموعة من التوصيلات الكهربائية لتصنيع العبوات المزدوجة".

وتابع البيان انه "كان يراد منها تنفيذ عمليات انتحارية على المواطنين والقطعات الامنية، حيث تم رفع المواد بدون حادث يذكر".