النزاهة تضبط حالات تزوير واختلاس في منفذ المنذرية الحدودي

الدائرة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط، أفادت بقيام فريق عمل مكتب تحقيق ديالى التابع للهيئة الذي انتقل إلى منفذ المُنذريَّة الحدوديِّ، بضبط الأوليَّات الخاصَّة بقيام بعض مُوظَّفي شركة التأمين الوطنية في المنفذ بتزوير وصولاتٍ وهميَّةٍ؛ بغية اختلاس مبالغ الوصولات التي يتمُّ قطعها من قبلهم للعجلات الداخلة إلى الأراضي العراقيَّة.وأضافت إنَّ الفريق قام بضبط سجل الگمرك العسكريّ الخاصِّ بتسجيل الشاحنات الداخلة للعراق، وسجلَّ شعبة البحث والتحرّي في هيئة المنافذ الحدوديَّة وسجل شركة التأمين الوطنيَّة، فضلاً عن ضبط (40) وصلاً وهمياً تمَّ قطعها من قبل إحدى مُوظَّفات شركة التأمين لم يتم رفع موقفٍ بمبالغها، رغم كونها مُستحصلةً لمصلحة الدولة، مع كشفٍ بأرقام الوصولات المدفوعة تُبيّنُ اختلاف أرقام وتسلسل الوصولات الوهميَّة.وتابعت إنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليّ بالمضبوطات في العمليَّة التي جرى تنفيذها وفقاً لمُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه على السيّد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في ديالى الذي قرَّر إصدار أمر استقدام بحقِّ ثلاثة مُتَّهمين في القضيَّة.