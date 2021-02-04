الشرطة المجتمعية تمنع حالة ابتزاز لسيدة عربية في ذي قار

الشرطة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز الشرطة في محافظة ذي قار تمكنت عبر فريق معا ضد الابتزاز الإلكتروني التابعين لدائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، وبالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني في الناصرية من منع عملية ابتزاز مارسها شخص من المحافظة بحق شابة من دولة عربية تعرف عليها من خلال لعبة البوبجي، مهددا إياها بنشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تحول له مبالغ مالية".واضافت انه "تم تحديد هوية المبتز ومحل إقامته، حيث اتخذت بحقه الإجراءات الأصولية اللازمة بعد حذف محتوى الابتزاز".يذكر أن العملية جاءت على خلفية ورود مناشدة من امرأة من دولة عربية على صفحة الشرطة المجتمعية على الفيس بوك، تفيد بتعرضها لابتزاز الكتروني من قبل مواطن عراقي.