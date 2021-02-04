الاستخبارات تلقي القبض على اثنين من تجار المخدرات في الانبار

المديرية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تعزيزاً لمساعيها في ملاحقة مجاميع عصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات الذين يستهدفون تدمير البنية الأخلاقية المجتمعية وعلى أثر معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفوج الثالث لواء مغاوير القيادة وبكمين محكم من إلقاء القبض على اثنين من تجار المخدرات في سيطرة الحقلانية بقضاء حديثة".واضاف البيان انه "تم ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكرستال المخدرة وأدوات تعاطي المخدرات حيث تم نقل المواد من هيت إلى حديثة لبيعها لوكلائهم المروجين".وتابع انه "تم إحالتهم للقضاء بموجب أحكام المادة 28 من قانون العقوبات العراقي".