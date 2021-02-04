تكليف عميد جديد للمعهد العالي في وزارة الداخلية

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بتكليف عميد جديد للمعهد العالي في وزارة الداخلية.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم تكليف الفريق الركن "عامر صدام المالكي" بمنصب عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري في وزارة الداخلية".