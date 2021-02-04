العمليات المشتركة تعلن قرب رفع العديد من السيطرات

أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، أن الجهد الاستخباري أسهم في إفشال الكثير من المخططات الإرهابية، فيما أعلنت عن رفع العديد من السيطرات خلال الايام المقبلة.





الخفاجي حذر من "مخططات إرهابية لإشاعة الفوضى"، عازياً ذلك إلى "الصدمة التي تلقاها الإرهابيون بمقتل ما يسمى والي العراق في كركوك، واعتقال قادة بارزين في الانبار ومحافظات أخرى". وقال المتحدث باسم القيادة تحسين الخفاجي خلال حديثه لنشرة السومرية، إن "الأجهزة الاستخبارية تبذل مجهودات كبيرة في مجال تعقب خلايا تنظيم داعش الإرهابي"، مضيفاً "لدينا قاعدة بيانات تمكنا من معرفة الارهابيين".الخفاجي حذر من "مخططات إرهابية لإشاعة الفوضى"، عازياً ذلك إلى "الصدمة التي تلقاها الإرهابيون بمقتل ما يسمى والي العراق في كركوك، واعتقال قادة بارزين في الانبار ومحافظات أخرى".

وفي سياق آخر، أكد الخفاجي، أنه "سيتم رفع الكثير من السيطرات خلال الايام المقبلة"، لافتاً إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة مصرا على تسليم الملف الامني الى وزارة الداخلية".