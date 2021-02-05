الدفاع المدني ينقذ 30 مواطناً من حادث حريق وسط بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، اخماد حادث حريق اندلع داخل بناية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.
المديرية قالت في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة وأخماد حادث حريق اندلاع داخل شقة في بناية سكنية تجارية مكونة من خمسة طوابق في منطقة الكرادة تقاطع المسبح تحديداً".
واضاف البيان ان "فرق الدفاع المدني طوقت الحريق وانقذت واخلت 30 مواطن من داخل البناية مع تسجيل اصابات بسيطة لعدد من الساكنين نتيجة استنشاق نواتج الحريق الغازية ليتم تقديم الاسعافات الاولية والانعاش الرئوي لهم من قبل فرق اسعاف الدفاع المدني وانهاء الحادث دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الخسائر المادية".
وتابع ان "التقارير الاولية تشير إلى حدوث تماس كهربائي الذي ادى الى اندلاع الحريق بادئ الأمر".