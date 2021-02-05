الدفاع المدني ينقذ 30 مواطناً من حادث حريق وسط بغداد

المديرية قالت في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة وأخماد حادث حريق اندلاع داخل شقة في بناية سكنية تجارية مكونة من خمسة طوابق في منطقة الكرادة تقاطع المسبح تحديداً".واضاف البيان ان "فرق الدفاع المدني طوقت الحريق وانقذت واخلت 30 مواطن من داخل البناية مع تسجيل اصابات بسيطة لعدد من الساكنين نتيجة استنشاق نواتج الحريق الغازية ليتم تقديم الاسعافات الاولية والانعاش الرئوي لهم من قبل فرق اسعاف الدفاع المدني وانهاء الحادث دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الخسائر المادية".وتابع ان "التقارير الاولية تشير إلى حدوث تماس كهربائي الذي ادى الى اندلاع الحريق بادئ الأمر".