شرطة نينوى: القبض على 3 عناصر إرهابية في الموصل

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن القاء القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش الارهابية في محافظة نينوى.

الوزارة قالت في بيان تلقته السومرية نيوز، ان "قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى وبناء على معلومات استخبارية وبعد البحث والتحري، تمكنت من القاء القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش الارهابية في المحافظة".

واضاف البيان: "وهم كل من الداعشي (م ا س م) الذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى (المعسكرات العامة) والداعشي (م م ع ا) الذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى (ديوان الجند) والداعشي (ع م ع ا) والذي كان يعمل فيما يسمى (الحسبة) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

البيان تابع، انه "تم القبض عليهم في في مناطق واحياء "الزهراء"و"الاخاء" في الجانب الايسر لمدينة الموصل".