إجرام بغداد: القبض على متهم بالإرهاب وآخر بتهمة الابتزاز الالكتروني

علنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم السبت، عن القاء القبض على متهم بالارهاب وآخر بتهمة الابتزاز الالكتروني في العاصمة بغداد.

المديرية قالت في بيان تلقته السومرية نيوز، ان "مفارز مكتب مكافحة إجرام ابي غريب تمكنت من القبض على متهم وفق المادة ٤ إرهاب والمطلوب الى قسم استخبارات ومكافحة إرهاب وسط الكرخ".

واضاف البيان انه "تم ايضا القبض على متهم آخر بجريمة الابتزاز الالكتروني بعد توفر معلومات لدى مكتب مكافحة إجرام الكاظمية حول قيام شخص بابتزاز إحدى الفتيات الكترونيا من خلال تهديدها بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية، وقد تم تشكيل فريق عمل وإلقاء القبض على المتهم وتدوين أقواله وتصديقها قضائيا بالاعتراف وفق أحكام المادة ٤٣٠ ق.ع".