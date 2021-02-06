بعملية استمرت لأيام.. اعتقال شبكتين لتجارة المخدرات في محافظتين

أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم السبت، عن اعتقال شبكتين منفصلتين لتجارة المخدرات في كركوك والنجف خلال عملية نوعية استمرت لايام.

وقال الجهاز في بيان له حصلت السومرية نيوز على نسخة منه انه، "بإشرافٍ مباشر من قبل رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الاسدي وبعملية نوعية استمرت لأيام .. الإطاحةُ بـ 12 عنصرا كانوا يشكلون شبكتين منفصلتين لتجارة المخدرات في كركوك والنجف".

وأضاف أن "العملية الاولى نفذتها مديرية الأمن في كركوك بناءً على معلومات إستخبارية ومتابعة ميدانية تمكنت مفارزنا خلالها الإطاحة بواحدة من أخطر شبكات تجارة المخدرات مكونة من اربعة اشخاص ضبطت بحوزتهم 1090 حبة مخدرة"، موضحاً أنه "بعد التحقيق معهم اعترفوا بوجود مخبئ اخر يضم 12500 حبة إذ تم تدوين اقوالهم واحالتهم الى الجهات القضائية لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم".

ولفت بيان الجهاز الى أن "العملية الثانية جاءت استكمالاً لجهود جهاز الامن الوطني في ملاحقة واعتقال عصابات وتجار المخدرات وبعد ايام من التعقب والمراقبة تمكنت مفارزنا في محافظة النجف الاشرف من القبض على عصابة مكونة من 8 اشخاص متورطة بتجارة المخدرات"، مؤكداً "ضبط بحوزتهم، 1 كغم من الكرستال، 20 غم من مادة الترياق، 6 مسدسات، 3 دراجات مسروقة، رمانة يدوية، كميات كبيرة من الحبوب المخدرة".