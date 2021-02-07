اجتماع أمني رفيع لبحث الخطة الخاصة بذكرى استشهاد الامام الهادي في سامراء

وقال مراسل السومرية نيوز إن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري يرافقه قائد القوات البرية وقائد الشرطة الاتحادية وقائد عمليات الحشد، تفقدوا قيادة عمليات سامراء صباح اليوم.واوضح أن الاجهزة الامنية عقدت اجتماعاً لبحث الخطة الامنية الخاصة باستشهاد الامام علي الهادي علية السلام وتفقد القطاعات العسكرية وتلبية احتياجات قيادة عمليات سامراء لاحتياجاتها لتنفيذ الخطة.