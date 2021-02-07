بالأرقام.. شرطة بغداد تعلن عن إحصائية ممارساتها الامنية في العاصمة

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "دورياتها تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين المطلوبين وفق المادتين 4 إرهاب و456 من قانون العقوبات، ومتهمين آخرين لحيازتهما اسلحة غير مرخصة وقيامهما بإطلاق النار على احد المنازل ضمن منطقة مدينة الصدر".وأضافت، ان "دورياتها تمكنت من ضبط سيارتين لوجود اشارة حجز عليها، و(١٧٢) سيارة مخالفة للتعليمات القانونية ومظللة وبدون لوحات تسجيل"، مشيرة إلى قيامها بإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".