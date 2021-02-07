وزارة الدفاع تصدر توضيحاً بشأن شخص يدعي بأنه مستشارها العسكري

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه ان ، "شخصاً ظهر في بعض وسائل الإعلام يدعي أنه مُستشار عسكري في وزارة الدفاع، تحت أسم "المستشار العسكري لوزارة الدفاع معن الجبوري"، موضحة أن "المدعو أعلاه كان أحد مُنتسبي وزارتنا تمت احالته الى التقاعد ولم يكن يشغل قبل إحالته الى التقاعد منصب "مستشار عسكري".وأكدت الوزارة أنه "سيتم مقاضاة أي شخص يظهر في وسائل الإعلام ويُنسب الى نفسه منصب لم يكن يتمتع به، ويُصرح بإخبار عاريةٌ عن الصحة، لذا اقتضى التنويه"، داعية "وسائل الإعلام المتنوعة الى ضرورة توخي الدقة في استضافة المحللين وغيرهم ممن يشغل مناصب حساسة في الوزارة".