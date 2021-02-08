النزاهة تضبط كاتب عدل على خلفيَّة تأييد شهادات تسجيل معامل وهميَّة

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تَّمت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بقيام فريقٍ من مكتب تحقيق النجف الأشرف، بضبط كاتب عدل ومُتَّهم آخر؛ لقيامه بتأييد شهادات تسجيل سبعة معامل وهميَّةٍ على إحدى القطع لمصلحة عددٍ من الأشخاص؛ لغرض تسلُّم حصةٍ من الحبوب تصلُ إلى آلاف الأطنان من الشركة العامَّة لتجارة الحبوب - فرع النجف الأشرف.وتابعت الدائرة إنَّ الفريق الذي أجرى التحرّيات اللازمة بعد رصده معلوماتٍ عن تلك الخروقات وتنفيذه عمليَّة الضبط بحقّ المُتَّهمين، تمكَّن أيضاً من ضبط أصل شهادات التسجيل الخاصَّة بمكائن تلك المعامل ومحاضر الكشوفات وأصل سجل تسجيل المكائن، لافتةً إلى أنَّ التحقيقات الأوليَّة بيَّـنت أن جميع الكشوفات وهميَّةٌ وغير حقيقيَّةٍ، كما توصَّل الفريق إلى وجود كشفٍ وهميٍّ آخر على القطعة نفسها؛ ليصبح مجموع المعامل (٨) معامل وهميَّة.وتمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمينِ والأوراق التحقيقيَّة، مُعزَّزة بالمُبرزات واعترافات أحدهما، على السيّد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّ؛ الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة التحقيق.