شرطة صلاح الدين تلقي القبض على عدد من المطلوبين

بيان لوزارة الداخلية تلقته السومرية نيوز، ذكر ان "مفارز شرطة اقضية ( سامراء - يثرب - العلم - اشور - امرلي - الشرقاط – بلد) تمكنت من إلقاء القبض على 11 متهما بينهما اثنان وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".واضاف البيان انه "تم العثور على حزام ناسف من مخلفات داعش الإرهابي ضمن قاطع مسؤولية فوج الطوارئ ١٢ في قضاء بيجي والعثور على كدس عتاد يحتوي على (١٩) قنبرة هاون قديمة خلف الحي الصناعي لمدينة سامراء".