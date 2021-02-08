شرطة البصرة: القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء

بيان لمديرية الشرطة تلقته السومرية نيوز، ذكر ان "مفارز مركز شرطة الشلامجة الحدودي التابع لقسم شرطة شط العرب تمكن من إلقاء القبض على متهم مطلوب قضائيا بجريمة القتل".واضافت أن "مفارز مركز شرطة المطار التابع لقسم شرطة البلدة الثانية، تمكنت من القبض على متهمة تحمل جواز سفر مزور كانت تروم السفر به خارج القطر كما استطاعت مفارز دوريات النجدة من القبض على متهم مطلوب قضائيا الى مركز شرطة الدير وفق المادة (٤١٣)ق.ع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم الى القضاء".