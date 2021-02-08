بالفيديو الدكة العشائرية تؤرق المواطني

الدكة العشائرية لا تزال تؤرق المواطنين على الرغم من تجريمها في القانون ومعاملة مرتكبيها وفق المادة 4 ارهابباسلحة مختفلة شهدت بعض مناطق جانب الرصافة في بغداد نشوب نزاع عشائري مما ادى الى قطع الشوارع الرئيسية والفرعية , هذا السبب عزوه المواطنون بسبب انتشار السلاح خارج اطار الدولة والذي بفضله تفاقمت ظاهرة الدكات العشائرية بين فترة واخرىوفي خضم الحديث عن النزاعات العشائرية وتداعياتها الخطيرة على المجتمع اكدت جهاتً امنية بانها ستمضي بالقاء القبض على مرتكبي تلك النزاعات واحالتهم الى القضاء وفق مواد مكافحة الارهاب