القبض على مدانين بالإرهاب ومطلوبين للقضاء في ثلاث محافظات

وقالت الوزارة في بيان تلقته "السومرية نيوز" ان مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في بغداد تمكنت من القبض على متهم وفق احكام المادة 4 ارهاب وعلى متهمين اخرين وفق احكام المادة ذاتها في سيطرتي الصقور والبوعيثه وعلى متهمين اثنين وفق احكام المادة 406 ق ع في سيطرتي الدورة والشعب، كما تم القبض على متهمين اثنين في سيطرة الدورة وفق احكام المادة 405 ق ع".وبدورها، اعلنت مديرية مكافحة الإجرام عن "إلقاء القبض على عدد من المتهمين بينهم مطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وبينت المديرية أن التهم تنوعت بين جرائم القتل والخطف وتزوير المستمسكات الرسمية وقضايا النصب والاحتيال، فضلا عن ضبط عجلة نوع هينو ابيض اللون موديل ٢٠١٤ والقبض على حائزها لوجود إشارة ضبط بشأنها في قاعدة البيانات ضمن مكتب مكافحة سرقة سيارات الرصافة".وتابعت أن "فوج طوارئ الشرطة الاول التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات مؤكدة، تمكن من القاء القبض على اثنين من عناصر عصابات داعش الارهابية في منطقة حي الملايين في الجانب الايسر لمدينة الموصل، احدهم الإرهابي ( ع م ح ا ) والذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى ( عسكر / صلاح الدين ) والاخر ( ا غ ح م ) والذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى ( ديوان الجند ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".واشارت الى ان "مفارز مكافحة الإجرام في مديرية شرطة الديوانية، تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين وبعد تنفيذ عملية سطو مسلح على أحد الدور السكنية في منطقة الحي العسكري وسرقة مبلغ قدره ٨٩ مليون دينار تحت تهديد السلاح حيث ضبط المبلغ المسروق وتم تسليمه الى المشتكي".