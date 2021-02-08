الاعلام الامني تنشر الموجز اليومي لفعاليات القوات الأمنية

نشرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، موجز اخبار القوات الامنية خلال الساعات الماضية.



وذكرت الخلية في بيان حصلت السومرية نيوز على، نسخة منه، "خرجت قوة من الفرقة العشرين في قيادة عمليات غرب نينوى بواجب بحث وتفتيش في منطقة ابو بريج وتم العثور على قنبرة هاون عيار 120ملم تالفة من مخلفات داعش الارهابي وتم معالجتها موقعيا".

وأضاف البيان "بعد أن وردت معلومات استخبارية الى قيادة عمليات بغداد تفيد بوجود مواد متفجرة داخل دار في منطقة البو اسود توجهت قوة من الفرقة السادسة الى الموقع وعثرت على حزامين ناسفين وقاعدتي هاون 60 ملم محلي الصنع ورمانتين يدوية هجومية واخرى دفاعية"، موضحة أنه "في واجب اخر للفرقة 11 للبحث والتفتيش في قرية دجلة عثرت على وكر لعصابات داعش الارهابية يحتوي على عبوتين ناسفتين عبارة عن جلكان سعة 20 لترا يحتوي على مادة C4 مع عبوة قمعية محلية الصنع وتم تفجير العبوات موقعيا من قبل مفرزة المعالجة".

واشار البيان الى أن "قوة من مقر الفرقة العاشرة نفذت واجب تطهير وتفتيش في منطقة الهريمات حيث تم العثور على عبوة ناسفة عبارة عن سرج دراجة نارية معدة للتفجير وتمت معالجتها موقعيا"، مشيراً الى أنه "بعد ورود معلومات استخبارية الى الفرقة العاشرة تفيد بوجود عبوات ناسفة في قضاء الكرمة -منطقة الشهابي الثانية وبعد تدقيق المعلومات ومن خلال البحث والتفتيش تم العثور على 5 عبوات على شكل جلكان و15 مسطرة تفجير من مخلفات عصابات داعش الإرهابية وتمت معالجتها من قبل كتيبة الهندسة".