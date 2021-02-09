الدفاع المدني ينتشل جثة مسن معاق وينقذ 5 آخرين وسط بغداد

المديرية قالت في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الكرخ، تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع في منزل داخل جزيرة الأعراس السياحية بمنطقة القادسية وسط بغداد على ضفاف نهر دجلة".واضاف البيان، أن "فرق الدفاع المدني عملت على انقاذ العائلة أولاً والسيطرة على النيران ثانياً، وما إن أخمدت النيران حتى عثرت على جثة رجل مسن معاق فارق الحياة متأثرة بنواتج الحريق لتباشر فرق الدفاع المدني انتشال الجثة وتامين نقلها وتسليمها وفق الإجراءات القانونية المتبعة الى دائرة الطب العدلي".وتابع البيان، أن "الدفاع المدني طلب فتح تحقيق لمعرفة في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".