العثور على كدس عتاد يحتوي على 170 علبة في الانبار

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات من مصادرنا المدنية والمتعاونين مع الاجهزة الامنية وردت تفيد بوجود اعتده مخبأة في احدى الكراجات في مدينة الفلوجة حي نزال مقابل دائرة تسجيل العقاري على الفور اوعز السيد قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار بتشكيل فريق عمل بأمرة مدير شرطة الفلوجة العميد (جمال صالح لطيف) والانتقال الى المكان وتمت المباشرة بالحفر عن طريق معدة(حفارة) حيث تم العثور على كدس عتاد يحتوي على (170)علبة عتاد عيار 14،5 ملم يعود الى عصابات داعش الارهابية تم دفنه وانشاء صبه كونكريتة فوقه اثناء سيطرتهم على مدينة الفلوجة".واضاف البيان ان "هذا يدل على نتائج وثمرة مد جسور الثقة بين المواطن ورجل الامن وسرعة تقديم المعلومة من اجل ديمومة الامن والامان في المحافظة".