العمليات المشتركة ترد على أنباء تشكيل قوة تضم البيشمركة في كركوك

وقال حربية، في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "لا صحه لما تناقلته بعض الصفحات المغرضة بشأن الوضع في كركوك والتهديدات المزعومة او تشكيل قوات".واضاف: "نود أن نطمئن اهلنا وشعبنا في كركوك بأن الوضع جيد ومستقر، لذا نرجو عدم تصديق هذه الاشاعات وعدم متابعة هذه الصفحات المغرضة".وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت أمس الثلاثاء، أنباءً عن تشكيل قوه مشتركة في كركوك تضم البيشمركة.