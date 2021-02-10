قائد عمليات بغداد يعلن نتائج عملية أمنية في محيط العاصمة

وقال سليم للسومرية نيوز، انه "تم العثور على كدس للعتاد في منطقة البو عبيد قرب محيط بغداد الامني قاطع ف٤ لمش٢٢ يحتوي على ٤ قنبره ١٢٠ تالف و ٣٨ قنبره ٨٢ تالف و٦٣ قنبره ٦٠ تالف وعبوة على شكل جليكان ٢٠ لتر تالف، فضلا عن العثور على (٤) مقذوف عيار ١٥٥ ملم في منطقة مدخل الحلابسة وتم العثور عليها ورفعها من قبل ف اس فق٦".واضاف انه "تم العثور ايضا على عبوة ناسفة عبارة عن جلكان تالف مسلك من مخلفات داعش الارهابي مقلع 3 ف4ل٢٢".وتابع ان "جميعها تالفة تم رفعها من قبل كتيبة هندسة فق٦".