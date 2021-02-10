بـ"عملية استخبارية "... الإطاحة بمسؤول داعشي في الانبار

المديرية قالت في بيان تلقته السومرية نيوز، انه "بعملية استخبارية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية والملاحقة والمتابعة المثالية لما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة ولواء المشاة الثامن من القاء القبض على احد الارهابيين متخفيا مع رعاة الاغنام ومحاولا عبور جزيرة راوة باتجاه صحراء الشامية".واضاف البيان انه "عنصر من عناصر التفخيخ في قاطع عكاشات، كما عمل منسق الرباط والمؤازرة للدولة اللااسلامية في منطفة الصكرة بقضاء عنه".وتابع انه "يعد احد المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".