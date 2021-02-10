تركيا تقبض على قيادي بارز في "العمال الكردستاني" شمالي العراق

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن الاستخبارات التركية ألقت القبض على قيادي بارز في "حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق".وذكرت الوكالة أن "تركيا جلبت القيادي المدعو إبراهيم باريم، بعد القبض عليه بعملية استخبارية في منطقة سنجار العراقية".واشارت الوكالة إلى "أن وزارة الدفاع التركية نفذت إنزال جوي فجر اليوم على جبل كارة في منطقة العمادية بمحافظة دهوك ضمن عملية باسم "مخلب النسر 2".