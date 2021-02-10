اعتقال "إرهابي" في كركوك بعد هروبه من نينوى

اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، اعتقال "ارهابي" في محافظة كركوك، وذلك بعد هروبه من محافظة نينوى.



وقالت الاستخبارات العسكرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "بجهود استخبارية استثنائية ومتابعة مثالية، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة وبالتعاون مع مفارز فوج استخبارات الفرقة من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين بعد نصب كمين محكم في سيطرة K1 بمحافظة كركوك، وذلك بعد هروبه من منطقة سكناه في تلعفر بمحافظة نينوى".

وأضافت أن المعتقل "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".