الاستخبارات العسكرية تعلن ضبط صواريخ وعتاد في الانبار

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "ضمن مهامها للبحث والتفتيش عن مخلفات اسلحة وعتاد داعش الارهابي وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الاول لواء ٣٩ من الاستيلاء على ٩ صواريخ جهنم محلي الصنع، و٥ قنابر هاون ٨٢ ملم، و٢ علبة عتاد عيار ٢٣ ملم، وعبوة عبارة عن صاروخ، ومدفع جهنم، في جزيرة الكرمة بالانبار".وأضاف البيان "في حين تكفلت مفارز هندسة الفرقة برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة".