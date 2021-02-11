الاطاحة بمفرزة ارهابية وداعم لوجستي لداعش بعمليتين منفصلتين في كركوك

وذكرت الوكالة في بيان أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات ومكافحة ارهاب كركوك في وزارة الداخلية وبعملتين منفصلتين نتج عن الاولى القبض، القت القبض على مفرزة عسكرية مكونة من ثلاثة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية في مايسمى قاطع كركوك".واضافت أن "العملية تمت من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، حيث اعترف الارهابيون باشتراكهم بالمعركتين المسميتين فتح المبين و الكتيبة ضد القوات الامنية".وبينت ان "العملية الثانية نتج عنها القاء القبض على احد الارهابيين والمطلوب لنفس المادة القانونية اعلاه وذلك لدعم عناصر عصابات داعش الارهابي لوجستيا بالمال و شراء المواد الغذائية والطبية فضلا عن استلام مبالغ مالية من العصابات الاجرامية وتوزيعها على عوائل الدواعش الموجودين داخل محافظة كركوك، حيث تم تدوين اقوالهم بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".