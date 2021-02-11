القبض على متهم بحوزته (6320) حبة مخدرة في نينوى



اعلنت وكالة شؤون الشرطة، القبض على متهم بحوزته (6320) حبة مخدرة في محافظة نينوى.





وذكرت الوكالة في بيان انها "القت القبض على متهم وضبط بحوزته (6320) ستة آلاف وثلاثمائة وعشرون حبة مخدرة من المؤثرات العقلية في نينوى".

