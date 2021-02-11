بالأرقام.. شرطة بغداد تعلن عن ممارساتها الامنية خلال الـ24 ساعة الماضية

القيادة قالت في بيان تلقته السومرية نيوز، انه "في إطار جهود قيادة شرطة بغداد بالحد من الجريمة والقبض على الجناة وتنفيذ أوامر القبض القضائية وتعزيز الامن والاستقرار ضمن قواطع المسؤولية".واضاف البيان ان "مفارز قيادة شرطة بغداد تمكنت من القبض على متهم بالقتل مطلوب وفق الماده ٤٠٦ ق ع، فيما تمكنت مفارز القيادة من القبض على متهمين اثنين بالسرقه مطلوبين وفق الماده ٤٤٦ ق ع".وتابع ان "مراكز الشرطة ٤٣٢استقبلت مواطن تم تنظيم شكاوى اصولية لهم ونفذت دوريات القيادة ٦٥ أمر قبض بحق مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة".فيما بلغت الممارسات الامنية الاستباقية للحد من الجريمة وتعزيز الامن والاستقرار ٢٤٠ ممارسة ونصب ٣٠ سيطرة تم القبض خلالها على ١١ مخالف و ٣٠ مخالف مع عجلة، وفقا للبيان.