ضربة جوية عنيفة مجهولة المصدر على الحدود العراقية السورية

افاد مصدر أمني، الخميس، بان ضربة جوية نٌفذت على الحدود العراقية السورية.





وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "ضربة جوية عنيفة نُفذت على الحدود السورية قرب منفذ قضاء القائم".



واوضح ان "الضربة لم يعرف مصدرها إلى الأن".

