انفجار خزان وقود نتيجة خلل فني داخل مصفى القيارة

أفاد مصدر امني، الخميس، بنشوب حريق داخل احد خزانات الوقود في مصفى القيارة بمحافظة نينوى.





وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "حريقاً نشب في احدى خزانات مصفى القيارة النفطي جنوب الموصل".



واوضح أن "سبب الانفجار يعود الى خلل فني".

