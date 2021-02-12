مكافحة المتفجرات تفكك عبوة ناسفة في منطقة الزعفرانية ببغداد

قامت قوة من مكافحة المتفجرات، اليوم الجمعة، بتفكيك عبوة ناسفة ضمن منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد.

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز أن "قوة من مكافحة المتفجرات تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة محلية الصنع ضمن منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد دون اصابات تذكر".