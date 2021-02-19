الاستخبارات تطيح بالممول الرئيسي لداعش في ديالى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على الممول الرئيسي لداعش في خانقين، بمحافظة ديالى.
وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "بعملية استخبارية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وقوة من الفوج الرابع لواء المشاة ٢٠ من القاء القبض على الممول الرئيسي لداعش في قاطع الطبج قرية البو فراج بخانقين ديالى وتضبط بحوزته مبالغ بالدينار والدولار ورشاشة وحربة".
وأضاف البيان، إن المتهم "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".