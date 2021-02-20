الكاظمي يوجه بضرورة إدامة عمليات ملاحقة "الفلول الارهابية"

وقال مكتب الكاظمي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه الأخير "أجرى اليوم، زيارة الى قضاء الطارمية للاطلاع والإشراف على العمليات الاستباقية التي انطلقت للقضاء على ما تبقى من عصابات داعش. حيث زار مقر اللواء ٥٩ عمليات المشاهدة، الفرقة السادسة، في قضاء الطارمية، يرافقه معاون رئيس اركان الجيش وقائد عمليات بغداد".

واجتمع الكاظمي، وفقاً للبيان، "بعدد من القادة الامنيين، واستمع الى ايجاز عن تطورات الوضع الامني في المنطقة، واطلع على تفاصيل العمليات العسكرية والامنية التي تنفذ لملاحقة مضافات الارهاب وتدميرها".

ووجّه رئيس الوزراء، بضرورة "إدامة عمليات ملاحقة الفلول الارهابية، بالتعاون مع وجهاء المنطقة وشيوخ عشائرها، وأثنى في الوقت نفسه، على الجهود المتميزة التي اثمرت عن قتل عدد من الارهابيين المطلوبين".