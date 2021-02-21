عمليات البصرة توضح بشأن الاغلاق التام للمحافظة

قائد العمليات اللواء الركن أكرم صدام مدنف وخلال مؤتمر صحفي عقد في مقر القيادة تابعته السومرية نيوز قال، ان "القوات الأمنية تتحمل المسؤولية القانونية والوطنية والإنسانية في تطبيق مقررات لجنة الصحة والسلامة حرفيا ضمن قاطع المسؤولية والتعاون مع الجهات ذات العلاقة"، مؤكدا أنه "تم استثناء عمليات دخول وخروج البضائع والمواد الغذائية والدوائية من وإلى البصرة عبر السيطرات الخارجية وكذلك المرابطات في مركز المحافظة وتوابعها".واضاف، ان "التوجيهات الصادرة من الجهات المختصة منحت الصحفيين والإعلاميين إستثناء من الحظر الصحي وذلك بالتنسيق مع فرع نقابة الصحفيين في البصرة لممارسة عملهم الإعلامي".