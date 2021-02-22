قوات الحشد الشعبي تعزز تواجدها في سنجار

عززت قوات الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، من تواجدها في سنجار بمحافظة نينوى.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "قوات تابعة للحشد الشعبي وصلت الى سنجار لغرض تعزيز مواقعها هناك".

