القبض على متهمين قاما بقتل شخصين في كربلاء

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من شرطة محافظة كربلاء المقدسة تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين قاما بجريمتي قتل لشخصين في محافظتي البصرة وميسان، كما قاما بتزوير مستمسكاتهما والهروب الى محافظة كربلاء المقدسة، وجاءت عملية القبض من خلال المتابعة المستمرة في السيطرات وجمع المعلومات".واضاف البيان ان "قوة أخرى من شرطة محافظة كربلاء المقدسة تمكنت من القاء القبض على احد المتاجرين بالمواد المخدرة وبحوزته ٣٨٨ حبة مخدرة، حيث اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتهمين".