الاستخبارات تلقي القبض على إرهابيين اثنين في الانبار

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز، إنه "استمرارا لمهامها في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة واستخبارات لواء المشاة ٤٠ واستخبارات الفوج الثالث من القاء القبض على أثنين من الارهابيين في مناطق النعيمية بقضاء الفلوجة و قرية الفياض بالكرمة الانبار".وأشار البيان إلى أنهما "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".