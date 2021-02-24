الأمن الوطني يطيح بعصابة لتجارة المخدرات في بغداد

وقال الجهاز في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "بناءاً على معلوماتٍ استخبارية ومتابعة ميدانية القت قوة من جهاز الامن الوطني القبض على عصابة لتجارة المخدرات مؤلفة من شخصين بمنطقة الشعلة غربي بغداد بعد استحصال الموافقات القضائية".وبين، أنه "ضبط بحوزتهم ( 3 كغم من مادة الحشيش ، 89 غرام من مادة الكرستال ، 2500 حبة مخدرة نوع كبتاكون ، علاوة على ادوات تعاطي، فضلاً عن بندقية نوع بمبكشن)"، مشيراً إلى "تدوين اقوالهما اصولياً واحالتهما الى الجهات القانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما".