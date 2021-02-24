متحدث عسكري يعلن اعتقال "إرهابيين" في ثلاث محافظات

أعلن متحدث عسكري، الاربعاء، عن اعتقال "إرهابيين" في ثلاث محافظات عراقية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، في بيان مقتضب، إنه "تم القبض على ثلاثة إرهابيين في بغداد وديالى وكركوك"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.