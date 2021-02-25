بالارقام.. شرطة البصرة تعلن حصيلة ممارساتها الامنية

وقالت مديرية شرطة البصرة في بيان تلقته السومرية نيوز، إن "مفارز شرطة المدينة ألقت القبض على متهم مطلوب قضائيا بجريمة القتل وفق احكام المادة (٤٠٦)، ومتهم آخر وفق المادة ٤١٣ ق.ع، حيث تم إتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما اصوليا".واضاف البيان ان "مفارز فوج طوارى شرطة البصرة ألقت القبض على (٥٨) متهما بقضايا متنوعة من بينهم (٢) من المتهمين بقضايا المخدرات حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم اصوليا".