اعتقال "داعشي" في منطقة الاعظمية ببغداد

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "استكمالا لمهامها في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الحادية عشرة واستخبارات فوج مغاوير الفرقة من القاء القبض على أحد الارهابيين بمنطقة سوق السمكة التابع لقضاء الاعظمية في بغداد الرصافة".وأشار البيان إلى أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب"، مبيناً أنه "تم تسليمه لجهة الطلب".