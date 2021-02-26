الاستخبارات العسكرية تضبط عدد من العبوات الناسفة في الانبار

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن مهامها الرامية للوصول الى كافة مخلفات اسلحة وعتاد داعش الارهابي لغرض تفويت الفرصة على فلوله المتبقية من استخدامها وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة من ضبط ٢١ عبوة ناسفة على شكل صفيحة زقنبرة هاون عيار ١٢٠ ملم في منطقة الشهابي بقضاء الكرمة الانبار".واضاف البيان ان "الجهد الهندسي للفرقة باشر برفع العبوات وتفجيرها تحت السيطرة".