بالارقام.. نجدة بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الامنية

نفذت مفارز مديرية نجدة بغداد، اليوم الجمعة، واجبات ومهام أمنية وإنسانية وخدمية خلال ٢٤ ساعة الماضية في عموم العاصمة بغداد.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الواجبات أسفرت عن القبض على شخص بحوزته حبوب مخدرة ضمن منطقة الزعفرانية من قبل دوريات نجدة الزعفرانية، وكذلك القبض على شخص بحوزته سلاح غير مرخص نوع مسدس ضمن منطقة حي الصحة من قبل دوريات نجدة الدورة".

واضاف البيان انه "تم القبض ايضا على شخص وضبط بحوزته (٣) أجهزة لاسلكية، وضبط عجلة نوع حمل وبداخلها (٩١) كارتونة مشروبات كحولية (لا يحملون اي مستمسك رسمي) ضمن منطقة الأربع شوارع من قبل دوريات نجدة اليرموك ومفرزة من قسم K9، بالإضافة الى القبض على 193 مخمورا، وضبط 11 سيارة عليها إشارة حجز، و311 سيارة أخرى مخالفة للتعليمات القانونية ومظللة وبدون لوحات تسجيل عدد (٣١١)".