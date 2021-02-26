بغداد.. اعتقال مطلوبين اثنين أحدهما هارب من سجن أبي غريب

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد الميدانية التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن ألقت على إرهابي مطلوب وفق المادة (٤/ ١) إرهاب بالتنسيق مع الفرقة الأولى شرطة اتحادية، بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة عن مكان تواجده شرق العاصمة".وأشار البيان إلى "تمكن مفارز المديرية ذاتها وبالتنسيق مع فرقة المشاة السادسة من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة (١ آذار) ببغداد، كان قد هرب من سجن أبي غريب المركزي عام 2013 وسُلم إلى الجهات المختصة".