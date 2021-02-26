العامري يدعو الكاظمي للتحقيق بالضربة الأمريكية على الحدود العراقية السورية

وقال العامري في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "المعلومات المتوفرة لدينا هو استهداف لقوات الحشد الشعبي المتمركزة في الحدود العراقية السورية وليس كما تدعي وزارة الدفاع الامريكية استهداف لفصائل المقاومة الاسلامية العراقية في الاراضي السورية".ودعا، الكاظمي إلى "التحقيق في الرواية الامريكية التي تدعي ان هناك تعاون تم بين الحكومة العراقية وبين وزارة الدفاع الامريكية لتحقيق هذه الضربة"، مشيراً إلى "خطورة مثل هكذا لزعزعة الوحدة والانسجام بين الاجهزة الامنية".وتابع العامري "ننتظر نتائج التحقيق المنشود من الحكومة لبيان حقيقة الامر امام الشعب العراقي وسيادته".