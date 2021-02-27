القبض على خمسة ارهابيين من داعش ببغداد وصلاح الدين

الوكالة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الارهابي للقصاص منهم وتجفيف منابعهم، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على خمسة ارهابيين اربعة منهم بمناطق متفرقة من محافظة بغداد والخامس في محافظة صلاح الدين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي".واضاف البيان ان "عمليات القاء القبض تمت وفق مذكرات قبض قضائية وتشكيل فريق عمل مختص، وتم تدوين اقوالهم بالاعتراف واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".